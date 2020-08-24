花蓮慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈，與在地畫家鍾易真合作完成《我們的家》繪本，將配合活動免費贈送花縣內2019年8月後出生的嬰幼兒。（花蓮文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

「Bookstart閱讀起步走」活動在台灣推廣多年，花蓮縣自2013年起，與縣內醫療體系合作，針對新生兒及弱勢家庭父母，一對一輔導自0歲起伴讀技巧，發送閱讀禮袋增加親子互動；今年花蓮文化局特別贈送資助出版的繪本《我們的家》，盼提升親子間閱讀樂趣。

「Bookstart閱讀起步走」活動今天正式啟動，花蓮縣長徐榛蔚表示，閱讀起步走活動在台灣推廣多年，花蓮更做為領頭羊，與花蓮慈濟醫院小兒科合作，藉發送禮袋提升親子互動，當父母與孩子共讀一本書時，親子關係逐漸成長，奠定孩子閱讀基礎。

此外，長期推廣親子閱讀的花蓮慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈，與在地畫家鍾易真，耗時5年完成《我們的家》繪本，在文化局資助下正式出版，配合「Bookstart閱讀起步走」活動對外發表，免費贈送縣內自2019年8月後出生的嬰幼兒。

《我們的家》利用簡單文字、色調柔美圖畫，介紹花蓮山豬、黑翅鳶、鯨魚、稻米等等不同對象的家，藉每個家的延伸，呈現花蓮特色。朱紹盈說，創作源自想送給花蓮寶寶一本書的心願，「歷經五年終於達成了」。

文化局提醒，凡設籍花蓮縣自2015年出生0至5歲的嬰幼兒，憑戶口名簿至文化局或13鄉鎮市立圖書館辦理幼兒第一張閱覽證，並借閱2本以上書籍，民眾也可以到慈濟醫院領取、填寫辦證單，配合新生兒健檢、一對一宣導嬰幼兒閱讀及衛生教育等，即可免費獲得閱讀禮袋1份；已領取過任一年度閱讀禮袋者，將不再贈送。

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