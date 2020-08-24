美國發生1起71歲中年男子肖想老牛吃嫩草，竟付錢給自己65歲的親妹妹，要求她帶數名幼童給自己享用。據美國當局地檢署指出，這名71歲的中年男子因喜愛鮮肉體，多次付錢給自己的親妹妹，要求親妹妹設法拐騙兒童來與自己發生性關性。這位涉及犯下性侵未成年的中年男子，已在今年8月7日，於賓夕法尼亞州門羅縣的東斯特勞茲堡小鎮的法院進庭審問。當局地檢署也表示，這名71歲中年男子，先前也曾在美國新澤西州沃倫縣的布萊爾斯敦犯下相同案件，目前將等候法庭最後的判定結果。

根據《每日聲音》的外電報導，這位居住在美國新澤西的71歲中年男子喬治‧斯貝夫(George Sappah)，因喜愛幼童肉體，竟付錢並要求自己65歲的妹妹，尋找數名13歲以下的幼童來與自己發生性關係。當局檢查官表示，喬治主要只是單純付錢給自己的親妹妹格芮特(Greta Sappah)，接著要求她拐騙13歲以下的幼童，只要幼童反抗不順從，格芮特就會威脅這些幼童。

當局地檢署指出，喬治目前已在8月7日時，在賓夕法尼亞州門羅縣的東斯特勞茲堡小鎮的法院進庭審問，至於喬治的妹妹則在星期四時被釋放，並等待法院的進一步處決。新澤西的檢查官也表示，喬治在此事件前，就也曾被指控猥褻幼童，也被指控對幼童強迫與自己進行性關係。

(中時新聞網)