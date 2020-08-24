校園愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》繼口碑場開出400萬的票房佳績後，正式上映氣勢如虹，成為今年開片票房最好的台灣電影，首周未便累積破2000萬的成績，更掀告白熱潮。演員陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）原著作家肆一與導演簡學彬上週未一共跑了全台北30多場的映後座談，所到的場次都掀起驚呼聲，甚至有許多觀眾受劇情感動，在片尾時落淚不止。

陳妤也分享自己被曹佑寧抹得滿臉冰淇淋，逗得全場笑哈哈。作家肆一也和觀眾分享心情，他表示電影中除了陳妤、林映唯及曹佑寧之間的三角戀之外，其他的3對愛情故事也分別代表了愛情中真實的自己、守護和勇氣等元素。

此外，還有學生觀眾在看完電影後，突然舉手表示想和女友告白，表示2人交往時自己並沒有告白，便在全場尖叫下，他對女友說出：「可不可以，你也剛好喜歡我。」主創團隊被他的表現打動，更讚美他的勇氣，讓全場氣氛嗨到不行。

(中時 )