新北市鶯歌陶博館今年辦理徵選，從116組陶藝家中選出藝術家黃偉茜，讓她在陶博館駐村發表全新創作「量子曲徑」，此次新作品利用手機將自己的軌跡定位，再用陶土轉變為立體作品，希望藉由自由、奔放的構圖，傳達跳脫生活框架的想法。

黃偉茜畢業於國立嘉義大學視覺藝術研究所，2018年獲得西班牙第38屆「L’Alcora」國際陶藝競賽特別獎、2016陶瓷新品展創意設計獎等，獲獎無數，並曾於日本信樂陶藝之森，印尼駐村創作。

黃偉茜指出，現代人工作繁忙，忽略對生活的體驗與享受，她希望能藉由自己的創作為人們帶來改變，因此趁著駐村30日的期間，以手機定位方式記錄生活軌跡，利用作品來窺探生活樣貌。

黃偉茜表示，此次創作先以透明壓克力板畫出路徑軌跡，再捏塑陶土轉變成立體作品，以1公分作為實際1公里如實呈現。

陶博館指出，此次布展共耗時40小時，黑色蜿蜒的陶土代表作者生活足跡，將陶土作為媒介抒發生活體悟，觀眾欣賞作品時，能親手觸摸作品產生碰撞與搖晃，以此產生互動，讓民眾不只是觀賞作品，更能藉由互動來啟發對於生活的體悟與省思。

陶博館表示，現場也提供壓克力板來讓觀眾能夠描繪，創作出自己的生活路徑，表示希望藉由黃偉茜的作品來傳達在生活中放慢腳步的重要性，體會休息室為了走更長遠的路，回頭審視自己、認真體驗生活，展期將至10月4日。

(中時 )