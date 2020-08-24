高雄市長陳其邁（中）24日首度主持防疫會議，特別指示防疫單位「有話直說」，立馬解決問題。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁24日走馬上任，首度主持防疫會議，特別指示「有事就直說」，強調不管是韓市長時期，或者是現在陳市長都一樣，防疫工作就是中央、地方必須充分合作。另也要求防疫旅館量能充足，提供即將入境的外籍生、建教生做居家檢疫。

前朝韓國瑜率領的市府團隊，成功為高雄守住本土0感染佳績，期間歷經金芭黎台商、敦睦艦隊、土耳其團、威士特丹號郵輪等事件，仍穩住陣腳，身為前行政院副院長的陳其邁，對於防疫工作戒慎恐懼，就怕「破鴨蛋」屆時就掉漆。

陳其邁今首開防疫會議，約50分鐘。會後受訪他提到，馬上就要開學，會有一些建教生、外籍生到高雄，希望在進來的居家檢疫14天，相關工作能落實，包括準備防疫旅館量能需充足，才能阻絕境外到預防社區傳播。

他提到，過去在行政院時期，常與高市府防疫團隊接觸，也掌握到一些狀況，但不管是韓市長時期，或者是現在陳市長都一樣，防疫工作必須中央、地方、民間充分合作，才能把防疫工作做好。

他也特地交代有關單位，有事情就是馬上就解決，不用等到每周一次的防疫會議，不管是資訊或防疫措施等建議，覺得應該怎麼做會比較好，「不要怕說，有事情不講，這個不好」。

(中時 )