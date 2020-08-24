對於時代力量苗栗縣議員曾玟學退黨一事，時代力量立委王婉諭表示，一整夜心情難以平復，若她能順利進到決策委員會中，她會盡最大的力量，促成黨內的溝通與討論、避免再有人受到傷害。

時代力量將於8月25日起連3天進行決策委員網路投票。但是網路卻出現一份錄音檔，綜合媒體報導，該錄音檔內容包括疑似黃國昌有配票單，並提及黃國昌指曾玟學若無他自己支持，怎能選上決策委員，不滿曾玟學2019年任決策委員時，竟未把票投給時力前黨主席徐永明，致徐永明未能進入時力立委提名小組。消息傳出後，曾玟學隨後表示沒辦法在這樣的組織文化中繼續下去，只好宣布退出時力。

時代力量立委王婉諭今（24）日在臉書指出，曾玟學這樣一個懷有理想、認真打拼的年輕人，最後做出離開的決定，我覺得非常惋惜。身為一個苗栗女兒，看見曾玟學為家鄉這麼努力奮鬥著，她時常感到佩服也期待。

王婉諭說，她加入時力之後所經歷的風風雨雨，每一次都覺得揪心，對她來說傷害到的都是台灣民主的底氣、傷害到的都是這每一位熱心參與公共事務的年輕人。

「這次決策委員的改選，為的就是希望能大破大立、進行革新」，她表示，希望大家不要氣餒、不要灰心。這從來都不是最黑暗的時候，只要在裂縫中還能看見光亮，終有一天我們一定能找到希望。

王婉諭最後強調，若她能順利進到決策委員會中，會盡最大的力量，促成黨內的溝通與討論、避免再有人因為彼此的不理解、不諒解而受到傷害。她也會和大家一起努力、一起找到屬於這個時代的力量。

(中時新聞網)