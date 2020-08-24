財政部今年統一發票盃路跑活動台中場將於9月13日起跑，財政部表示，預計活動名額為9,000人，其中網路報名8,000人，活動當日另開放1,000人現場報名，只要捐出109年7-8月或9-10月統一發票（含雲端發票）3張即可免費報名，跑完全程者即可獲得運動頭巾、飲料、餅乾及摺疊購物袋等完跑禮。

而主辦單位也在活動會場及賽道折返點打造動心牆及沁夏童心園等打卡點，現場只要拍照打卡並出示統一發票兌獎APP下載畫面，就可以兌換台電冰棒一支。

另外為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票及使用行動支付消費，現場也結合知名商家，提供「行動支付最速Pay活動」，只要行動支付10元並以載具儲存雲端發票，就可購得超值飲品及點心，現場也有「振興消費掃好康」活動，民眾掃碼即可獲得商家優惠折扣券，藉由人潮帶動區域消費，以提振經濟。

此外，主辦單位加碼準備Panasonic 55吋液晶電視、Panasonic智慧型機器人吸塵器及美國旅行者25吋行李箱等共265個摸彩獎項，期待參與民眾滿載而歸。

(工商 )