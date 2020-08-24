范少勳自去年金馬獎獲最佳新人獎後，星運大開，除了正在與王淨拍攝影集版《比悲傷更悲傷的故事》外，這次為卡通頻道原創電影《熊熊遇見你電影超棒DER》配音，平時陽光的他將挑戰正經八百的「查個毛警探」，並在旅途中鍥而不捨地追捕大大、胖達以及阿極。

本來就是《熊熊遇見你》粉絲的范少勳，過去大多以戲劇演出為主的他也表示這是他首次嘗試卡通配音，雖毫無經驗但卻十分期待，他說：「剛開始因為第一次配音所以有點緊張，沒想到一開口就破音，現場大家都哈哈大笑，也化解了原本比較緊繃的心情，放鬆地投入角色！」他也在聲音導演的專業引導下，在情緒呈現上做了許多不同的嘗試，看著畫面搭配自己的聲音，彷彿就好像真正化身劇中的嚴厲警探。

同時范少勳也提到自己雖然比較像熊熊兄弟中的大哥「大大」，喜歡認識新朋友、很活潑，但偏愛熊熊兄弟中的「阿極」，想和他一起旅行、當室友，因為阿極精通各國語言、愛打掃並且是大廚師。卡通頻道人氣王《熊熊遇見你》全新原創電影《熊熊遇見你電影超棒DER》，即將在9月12日（六）上午11點獨家於HBO GO上線，並於華納媒體旗下的卡通頻道、HBO頻道、Warner TV，以及Boomerang頻道盛大同步首播。

(中時 )