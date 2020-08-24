基隆市在全國科展競賽獲得縣市團體獎第三名，其中武崙國中及八斗國小在「國中小生物科」獲第一及第二名，市長林右昌24日接見獲獎師生，贈送學生每人一本書，並期許學生們能在自己喜歡的領域一展所長。

林右昌透露，他在國中時曾經以藻類研究參與科展，獲得全國第三名，雖然過程中有長達一年多的時間得犧牲玩樂，但在實驗中獲得許多啟發，無論是邏輯訓練或是實驗控制等，可以學習到許多在課堂上得不到的知識。

林右昌進一步說明，在他上任以來，全力推動、支持科展競賽，希望在基隆的孩子們有好的環境學習，他說，除了市府及教育處的協助外，校長跟指導老師們更是功不可沒，期許學生除了學習到科學探究的能力外，更能點燃對科學研究的熱情，找到自己感興趣的領域，好好發揮。

今年7月舉行「第60屆全國中小學科學展覽會」，基隆市勇奪縣市團體獎第三名，其中武崙國中榮獲大會獎國中組生物科第一名、八斗國小榮獲大會獎國小組生物科第二名、中正國中榮獲國中組化學科佳作以及數學科探究精神獎、銘傳國中榮獲國中組物理科探究精神獎、武崙國中老師葉玉君獲得5年科展優良指導教師。

市府教育處表示，今年的代表隊在參加國展前，每件優秀作品補助二萬元，供代表隊聘請專家學者進一步指導與添購實驗所需器材，希望學生在科學探究歷程中，開展無限潛能。

(中時 )