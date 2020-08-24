108學年HBL高中籃球聯賽女子組冠軍淡水商工，陣中MVP王玥媞畢業，加入來自高雄七賢國中的184公分長人蕭豫玟，搭配178公分新任隊長郭虹廷和身高187公分、升上高二的趙云楓，「三塔」高度另人羨慕，但在教練陳美莉眼中，小將們還待磨練，且這一屆還不是淡商有史以來最高陣容。

淡商這次報名花蓮第17屆菁英盃暨花蓮縣第34屆王母盃全國籃球錦標賽的15名成員，平均171.2公分，陳美莉笑說，真的不是我們球隊最高的，82學年那屆淡商平均身高179.5公分才是真的高，「當時全隊最矮的還有174公分，加上188公分的鄭慧芸，那個身材才叫『塔』。」

陳美莉開玩笑淡商現在的「三塔」還只是「蛋塔」，今年5月才加入的蕭豫玟籃板跟籃下動作還要練，「但我們新球季確實會主打禁區，以中鋒為主來挑戰2連霸。」

從高雄北上淡商的蕭豫玟，曾是田徑好手，主練競走和跳高，因為有身高，後來被找去打籃球，和郭虹廷一樣來自七賢國中，不過郭虹廷國三時蕭豫玟才國一，兩人還沒有機會搭配到，進入到高中總算有機會同時在場上配合，蕭豫玟並說，進入到淡商後有接受同體系的前輩鄭慧芸指導中鋒動作，未來還想長高長壯，善用練田徑的彈跳力，想爭取HBL新人后。

(中時 )