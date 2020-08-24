賴雅妍（左）與禾浩辰深情相擁。（華映娛樂提供）

禾浩辰在電影《逃出立法院》中，飾演白痴警衛愛上立院學姊賴雅妍，他對賴雅妍的情意，總是有口難言，透露現實生活的他，若遇到喜歡的人，會不斷地釋出好意，讓對方知道我在意她，自認是「默默進攻型」，最強的撩妹絕招就是讓對方覺得自在，至於電影裡愛上「學姊」賴雅妍，他被問是否偏愛姊姊型的女生，他坦言目前有過交流的大部分都是姊姊，認為自己沒有特別偏好，「相處上舒服自在都好。」

賴雅妍認為禾浩辰在《逃出立法院》角色像是一張白紙，「非常單純、非常簡單。」，其他的男人可能接近她都帶有目的，但禾浩辰飾演的王有為心態卻簡單且善良，「因為他只想保護熊穎穎（賴雅妍飾），我想這是他們倆能彼此維繫的最大特點。」

賴雅妍說，不管是怎麼樣類型的男生，自己還是要當勇敢的女生，才會知道你心裡面在想什麼，以及你是不是真的有喜歡對方。她直說，什麼類型的男生不重要，願意主動勇敢表白的男生才是最重要的，「若是與電影裡禾浩辰一樣有苦難言，我也會跟著被動，兩人都處於被動狀態，就很難再一起。」

談到男生哪一招撩妹對她最有效？賴雅妍說，偶像劇情節裡男生總是在女生最需要幫助或是脆弱無助被欺負時出現，給予女生一點力量，「這樣通常會打中女生芳心。」此外，賴雅妍與禾浩辰在片中有吻戲，賴雅妍透露，「禾浩辰用他的嘴巴把我的鼻子和嘴巴都含住，讓我的鼻腔與口腔都充滿某個味道！」讓這個看似浪漫之吻，意外的讓人印象深刻。電影《逃出立法院》全台熱映中。

(中時 )