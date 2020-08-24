陳寶全不滿與法寺訴訟期間，竟有一張署名自己是弟子的紅紙在法會上被貼出。(陳寶全提供)

萬巒鄉萬法寺中東寶塔爆出違法整修塔位情事，屏東縣政府日前現場勘查後，確定違反殯葬管理條例，並裁處30萬元罰鍰。寺方已經繳清罰緩，並辦理變更申請，目前正在後續審理中。

縣府裁決書指出，根據殯葬管理條例規定，若未經核准或未依核准內容設置、擴充、增建或改建殯葬設施，都將違反規定，並限期改善或補辦手續。屏縣府殯葬管理科長黃州風證實，寺方已經繳納罰金且補辦手續，並送到縣府、案件正在審理中。

過去因中東寶塔產權不斷要求寺方出面解釋的民眾陳寶全指出，近來因法寺爭議不斷，不僅有人檢舉塔位增設及未依規定整修，會出面爭取權益，就是希望不要有其他消費者因購買塔位而衍生糾紛。

但他也坦言，整起事件已經進入司法階段，不過令人不滿的是，在訴訟程序還未走完時，於今年的祈福法會上，自己名字竟屬名「弟子」與廟方負責人掛在同一張紅紙上，就像法寺的大外宣，宣告整起事件已經和解，陳寶全怒說，是友人傳給他才知道，他非常不屑這種行為，已經提告妨害名譽。針對此事寺方未有回應。

(中時 )