藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，今天遭士林地檢署依製造手槍未遂罪提起公訴，雖然恐會面臨7年徒刑，但案發當時孫安佐未滿18歲，法官也有可能會根據他目前在台生活與學習狀況給予自新機會。不過如果遭到判刑，因為孫在美服曾因非法持有彈藥罪遭關押238天，但士林地檢起訴的是製造手槍未遂罪，兩者罪名不同，所以若法院判決成立，孫安佐在美國關押的238天刑期將不得折抵，這下可虧大了。

起訴指出，2018年1月，剛滿18歲的孫安佐在美國境內，透過網路購買9mm口徑的格洛克手槍滑套、覆進簧、槍管以及其他廠牌的手槍零件，因同年3月26日遭同學檢舉他要在5月1日持槍朝學校射擊，警方在寄宿家庭內，查獲手槍零件以及1607發子彈。

孫安佐經賓州檢察官起訴恐怖威脅罪、持有犯罪工具，經認罪協商後，賓州德拉瓦郡中級法院判決恐怖威脅罪有罪，以及非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪有罪，服刑238日後遣返台灣。

孫告訴士檢檢察官，他知道組裝不起來，還需要特殊零件，不知道美國警察是怎麼組裝起來，而辯護人則稱購買的槍枝零件，尚未達實行製造的未遂階段，僅單純持有零件，並否認犯罪。

檢察官透過台美司法互助協定，向美國賓州德拉瓦郡警方、檢察官以及普通法院調取搜索票、宣誓書、扣押財產清單等，認定孫在美犯下最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，我國法院具有審判權，另外，孫在美犯恐怖威脅罪、非法持有彈藥罪，經美國法院判決有罪，而非法製造、持有槍枝部分，仍未經外國法院裁判。

起訴指出，孫安佐學生簽證不允許購買槍枝，他卻在2018年1月起陸續在網路上購買槍枝零件，目的是要組合成一把手槍，已屬製造行為，但因未扣得完整的手槍，因而以製造手槍未遂罪起訴。

(中時新聞網)