「2020年中國上市公司百強排行榜」24日在上海發佈，這是華頓經濟研究院自2001年以來第20年編制發佈「中國上市公司百強排行榜」。工商銀行以3917.89億元（人民幣，下同）的利潤總額連續11年蟬聯榜首，而建行、農行、中行、中國平安、招行、中國石油、中國石化、交行和中國建築則居第2至10名。整體前10名與去年相比格局基本穩定，僅招商銀行和中國石油名次互換。

在500家上榜企業中，北京和廣東分別以74家和71家居前兩位。另值得關注的是，今年有2家科創板企業進入500強，分別為排名第146位的中國通號和第277位的傳音控股。

據大陸財經網報導，大陸上市公司百強排行榜，以利潤總額為排序基準今年最低上榜線為2019年度利潤總額12.13億元。

而統計此次上榜的2020年500家上榜企業，合計創造利潤總額4兆9084.95億元、成長10.83％，占滬深兩市全部上市公司利潤總額的95.33％，占比提高0.69％。

從實現營業收入來看則有38兆1265.56億元、增長12.99％，占滬深兩市全部上市公司營業收入的75.55％、占比提高0.94％。觀察利潤總額和營業收入與全大陸GDP的比重為4.95％、38.48％，分別提高0.11％和1.57％

(旺報 )