彰化高鐵站特定區近年土地開發愈來愈熱，彰化縣政府上半年辦理公開標售，刷新住宅區單價和產業專用區單筆標售面積的新高紀錄，下半年再接再勵要標售39筆土地。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

後疫情時代，全力拚經濟！彰化高鐵特定區下半年再釋出逾17公頃土地，進行公開標售，標售須知清冊及分區圖全區圖已上網公告方便有意投標者查詢，預計9月28日開標，盼能再創上半年的熱絡紀錄。

根據彰化縣地政處公告內容，本次標售39筆土地，包括住宅區27筆、面積7.1594公頃，產一專用區2筆、面積1.1618公頃，產二專用區10筆、面積則為9.1080公頃。其中，住宅區每坪約8.4萬元、產專一每坪11萬元、產專二每坪則為10萬元。

位於田中、社頭的彰化高鐵站特定區土地，彰化縣政府自2014年開始規畫開發、公開標售，建築土地面積共155筆，面積約66.4公頃，總貸款約56億元，初期因高鐵站運量不足，標售情況不如預期，前3次標售73筆土地，共標脫約15.35公頃，得標款達46億元，仍有逾7成5土地待標售。

今年4月29日第4度開標，完全不受疫情影響，刷新住宅區土地單價和產專區標售單筆面積的新高，42筆土地中標出13筆、進帳17.46億元，標脫率達32％。

土地開發科長柯熙光表示，彰化基督教醫院投資29億元進駐高鐵特區興建田中基督教醫院，兼具教學參觀功能的田中氣象站園區也正式啟用，周邊土地住商建案陸續開發中，旅館飯店也已動工興建，帶動整個特定區內的開發建設。

柯熙光說，由於仍有不少廠商、民眾持續詢問特定區內土地，因此這次再標售39筆土地，為高鐵段、高鐵社頭段，部分為從未公開標售地段，歡迎廠商、民眾踴躍洽詢、投標。

(中時 )