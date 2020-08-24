裕國（8905）經營權之爭又有最新發展！因久裕國際日前發動公開收購股票案，裕國今（24）日爆量大漲、盤中拉出第二根漲停，收盤價18元、漲幅達8％！裕國公司已定9/23召開股東常會，久裕國際選在裕國寄發開會通知書截止期限的前一天（8/20），公告擬以每股19元公開收購裕國9％股權，讓接下來要進行的委託書徵求戰更加白熱化。

據悉，久裕國際投資公司旗下四大股東，包括山本投資（持股25％）、安適貿易（持股25％）、必鑫投資（持股25％）、裕國前董座楊連發旗下的裕國資產（持股17.86％），大部分多為法人股東。

裕國認為，此次發動公開收購的久裕國際，是今年8/14剛登記成立的新公司，其他的山本投資、必鑫投資、裕國資產，設立時間也都在距今1個月內至5個月之間，幾家法人股東的實收資本額，也遠低於久裕國際的資本額或此次公開收購對價上限（約2億元）甚多，此次公開收購行為令人產生疑竇？

針對此次公開收購行為，裕國新任董事長楊育偉表示尊重，將依法召開董事會以及審議委員會審議收購案，但前董座選在此時夥同其他友人發動公開收購，是否涉及炒作股價套利或影響委託書徵求的公平性，他會與團隊及專業人士審慎評估。

裕國同時公開呼籲，公開收購或委託書徵求都是股東正當的權利，但是公司絕不允許有人假借公開收購之名，冒用公司主管或員工名義行徵求委託書之實，往後若有任何人士自稱為裕國的主管或員工，均請逕洽裕國公司求證，裕國將依法蒐證行使權利。

(工商 )