倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日震盪走高，終場上漲39.29點，漲幅0.31％，收在12,647.13點；櫃買指數同步收紅，終場走揚1.5點，漲幅0.94％，以161.86點作收。三大法人方面，外資轉賣8.65億元，投信續買7.43億元，自營商轉買6.82億元，惟外資於台指期市場加碼買進1,539口多單，累計淨多單部位為29,714口，心態呈現謹慎中性偏多。

目前壓抑台股上攻氣勢的主要利空有二，其一，華為冰風暴的來襲，華為概念股、功率放大器（PA）、被動元件、DRAM族群及蘋概股受到不等的衝擊；其次，大陸對台軍演的恐慌心理影響下，壓抑市場投資者追價意願。

然而「非經濟性」政治利空衝擊只是一時，隨政治性利空解除或淡化，股市又會循著原先的上漲趨勢前進，因此，全球經濟變化才是股市能否持續向上挺進的關鍵。而從各國經濟數據觀察，無論歐洲、美國、大陸及台灣7月採購經理人指數（PMI）紛紛V轉，8月可望持續向上攀升，就短期而言，加權指數將處於季線約12,108點至前高約13,031點震盪，不過，在基本面、資金面及籌碼面均相對有利的條件下，預期後市行情仍偏多看待。

就盤面個股來看，24日表現相對弱勢者，主要都是近期強勢主流的股票，包括欣興、南電、金像電、同致等，反觀盤面仍有多檔股票表現亮眼，譬如廣明、曜越、聰泰、圓展等。上市櫃公司合計漲停家數達36家，大漲超過5％者達85家，顯見市場人氣尚在。

個股方面，本周納入投資組合的寶成，遠距商機加持，自結7月每股大賺1.53元，營運續看俏，配合趨勢在多方、內外資法人心態積極偏多，只要量價不失控，預期後市將有大漲再創新高的機會。

(工商 )