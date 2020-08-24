啟發投顧分析師楊基政表示，大盤24日在月線附近持續震盪，盤面輪動加速，部分資金轉進傳產族群。近期策略以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜，高價族群與美股道瓊指數、費半指數則為後續觀察重點外，櫃買指數身為領先指標，能否率先收復月線也將牽動大盤走勢。

個股方面，本周納入投資組合的訊達，7月營收年增六成，後續可望持續攻高向上。

(工商 )