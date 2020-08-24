逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 18:052020/08/24 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，大盤24日在月線附近持續震盪，盤面輪動加速，部分資金轉進傳產族群。近期策略以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜，高價族群與美股道瓊指數、費半指數則為後續觀察重點外，櫃買指數身為領先指標，能否率先收復月線也將牽動大盤走勢。 個股方面，本周納入投資組合的訊達，7月營收年增六成，後續可望持續攻高向上。 (工商 ) #訊達 #啟發投顧分析師楊基政 #月營收 #族群 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 大砍商品 Coach、Kate Spade疫起瘦身 04:102020/08/23 全球財經 《晨間解盤》投機力短打輪動快(倫元投顧提供) 07:442020/08/24 財經 《半導體》雍智觸底反彈 Q3續戰新高 11:252020/08/24 財經 《晨間解盤》台股要轉強 先看月線(日盛投顧提供) 09:142020/08/24 財經 併購博通IOT業務 解析新思物聯網布局 04:102020/08/23 產業．科技 《集中市場》外資又變節 內資撐高39點 15:232020/08/24 財經 需求火熱 Q4續推新案 岱宇總太 前景聚光 04:102020/08/23 產業特刊 《盤中解析》護國神山強出頭 12700曇花一現 10:512020/08/24 財經 大摩看好 法拉利電動車、休旅車銷量 04:102020/08/24 全球財經 傳統技藝走進生活 女師楊琇文發揚漆線雕技藝 23:022020/08/23 生活 財經熱門新聞 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 民航局稱已二度表達不宜設置 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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