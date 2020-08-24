美國明尼蘇達州一名男子，2018年10月間獨自前往荒野露營，打算在雪地中度過整個冬天，不料出發第一天就失聯，警方遍尋不到他人，半年後才在帳篷內找到屍體，但只剩下12塊骨頭！

根據《德盧斯新聞論壇》（Duluth News Tribune）報導，來自明尼蘇達州的29歲男子喬登（Jordan Grider），打算憑藉自己力量，在雪地中露營度過整個冬天。不過出發首日她就和親友失聯。警方獲報後展開搜查，卻只找到喬登的車輛。

由於當時剛下過一場大雪，地上積了很厚的雪，負責搜尋的警員肖恩（SeanWilliams）和邊境巡邏員只能暫緩搜尋工作，經過6個月後積雪融化，當地警局再度動員50人展開搜索，最後找到了喬登搭建的帳篷，但讓他們感到驚悚的是，帳篷內的吊床和睡袋卻是血跡斑斑，還有狼的腳印！

警局動員50人展開搜索，最後找到了喬登搭建的帳篷，還有狼的腳印！（圖／Pixabay)

警方也在帳棚內還發現一件破碎的外套和12塊骨頭，包括椎骨、橈骨，經過證實，經證實，這些骨頭的主人就是喬登沒錯。根據報導，喬登熱愛戶外活動，雖然已婚，育有3個孩子，仍嚮往野外生活，曾經獨自一人在肯塔基州與紐約的森林裡生活了10年。

喬登母親雷貝卡（Rebecca Grider）表示 ，她前往案發現場後推測，喬登可能第一晚露營時就被路過的狼群嚇死，屍體接著慘被狼群吞食，才會剩下部份骸骨。另外，根據參與調查的明尼蘇達大學的研究員托馬斯（Thomas Gable）也表示，狼群通常會避開人類，所以像狼攻擊人的事件其實是相當罕見的，從案發現場的情況來看，喬登很可能是死亡後被狼群吞食。

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(中時新聞網)