下班小心雨彈 氣象局發布5縣市大雨特報 17:552020/08/24 中時新聞網 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局針對5縣市發布大雨特報。(圖取自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息。(圖取自中央氣象局) (18:10更新)中央氣象局針對雲林縣及嘉義縣山區發布豪雨特報。 (17:58更新)中央氣象局針對南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨特報，持續時間至19時00分止。 受到西南對流雲系影響，中央氣象局今(24)日下午17時30分針對5縣市發布大雨特報，分別是臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市等地區，易有短時強降雨、局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，若外出記得攜帶雨具。 (中時新聞網) #5縣市 #大雨特報 #雨彈 #來襲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》雙風暴來襲 墨西哥灣57.6％離岸產油關閉 11:082020/08/24 財經 耳朵經濟來襲 Podcast掀熱潮 04:102020/08/24 產業．科技 網邪A不完1／國家資源當自家的！ 中華網協用國家訓練站爽做無本生意 07:492020/08/24 社會 巴威「餘孽」作亂 本周降雨轉捩點曝光 08:232020/08/24 生活 「颱風尾」來了 西南水氣來襲！3縣市大雨特報 05:202020/08/24 生活 10年內少了近3萬5000人 市議員蔡育輝籲南市府建設溪北 16:082020/08/24 寶島 《半導體》台積電站回月線 技術論壇本周登場 10:002020/08/24 財經 膝關節回春有望 骨科醫師曝：這5個動作最有效 14:522020/08/24 生活 周三起3天全台有雨 彭啟明揭下個颱風生成時間 08:312020/08/24 生活 南山人壽健檢型新品 5連發 04:102020/08/24 生活新聞 生活熱門新聞 鬼門開！今年好兄弟特兇 命理師示警3生肖少出門「恐被抓交替」 - 生活 周三起3天全台有雨 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 鬼月8種水果別亂拜 命理師：反會惹到好兄弟 - 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 600元「紙本藝FUN券」符合3資格可申請 中籤率曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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