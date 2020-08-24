氣象局針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息。(圖取自中央氣象局)

(18:10更新)中央氣象局針對雲林縣及嘉義縣山區發布豪雨特報。

(17:58更新)中央氣象局針對南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨特報，持續時間至19時00分止。

受到西南對流雲系影響，中央氣象局今(24)日下午17時30分針對5縣市發布大雨特報，分別是臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市等地區，易有短時強降雨、局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，若外出記得攜帶雨具。

(中時新聞網)