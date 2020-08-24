知名YouTuber藍亦明為屏東創意廣告節拍攝的宣傳影片，意外撞臉高雄市長陳其邁。(屏縣府提供／林和生屏東傳真)

高雄市長陳其邁24日宣誓就職，有眼尖網友發現，他竟然出現在屏東創意廣告節的宣傳影片，有網友打趣邁邁市長甫上任就加強高屏交流。後來發現，原來是屏東創意廣告節邀請知名YouTuber藍亦明拍攝宣傳影片，2人過去就經常因為長相相似度高而被網友大玩撞臉梗，沒想到意外幫屏東打知名度。

邁入第2屆屏東創意廣告節，今年邀請知名網紅及YouTuber擔任入圍者導師，包括全方位藝人「又仁」、「台客劇場 TKstory」團隊、熱愛台灣與米漿的國外網紅「LoganDBeck 小貝」、及HowFun團隊的靈魂人物「藍亦明」等人，每位YouTuber並各自拍影片幫忙宣傳屏東。

其中藍亦明在為屏東廣告節拍攝的宣傳影片中，化身拉麵師傅甩麵，影片搞笑且無厘頭的演出引發熱議，影片底下留言評論也是一致性歪樓，不斷湧入恭賀市長當選的留言，紛紛提到當選高雄市長就促使高屏交流，眾多網友表示欣慰。

原來藍亦明和新任高雄市長陳其邁有張明星臉，許多網友都喜歡玩他們的撞臉梗，還曾有網友把二人的照片拿來製做九宮格圖片，在網路上流傳，讓大家猜猜誰是邁邁市長。藍亦明這支為屏東創意廣告節拍攝的徵件宣傳影片時間點恰巧搭上高雄市長補選，高屏合作及拉麵達人的影片角色又意外戳中網友笑點。

有網友留言說「屏東活動，高雄市長代言，厲害」、「在高雄處理市政還要幫屏東的活動宣傳，真辛苦」、「原來是其邁呀，我以為是藍亦明呢」、「剛當選就開始和屏東文化交流，看來高雄人沒有做錯決定」、「很棒耶！看完印象深刻！XD」，影片從8月16日上架後，至今已有5萬的觀看次數，也為今年的屏東創意廣告節帶來話題。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，高屏生活圈息息相關，之前南高屏縣市合作就非常緊密，很開心網友幫忙「撮合」邁邁市長來幫忙行銷，也正符合屏東創意廣告節的精神，「用你的創意，挑戰我們的心臟」！

屏東創意廣告節目前仍在徵件中，開放投稿至9／13止，將分兩階段評選；海選階段先選出8組優質團隊進入決選，入選後即提供拍片補助金5萬元，再由導師指導拍攝技巧、調整影片方向及內容。決賽階段再進一步選出首獎、最佳創意獎、最佳音樂MV獎及最佳網路人氣獎，首獎獎金高達50萬元。

(中時 )