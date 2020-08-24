最近天氣炎熱令人難耐，豐原醫院在同天收治4名熱衰竭案例，其中兩人還住院治療。醫師表示，4人幾乎都是口渴才喝水，就醫時身上的衣服濕透，明顯是身體水分大量流失，他提醒民眾不管在室內外，除了定時充水分外，電解質也不可少。

急診室主任醫師林技政指出，高溫下工作導致流汗，水分的補充就要比平常更多一些，甚至還要補充一些鹽分或是運動飲料等，避免電解質不平衡或鈉離子過低，因而產生身體不適。

醫生指出，4人於同一天陸續就醫，身體多半呈現虛弱、無力、噁心及想吐症狀，有人則出現抽筋情形，而4名患者有相同情形，就是幾乎都是口渴才喝水。當時4名患者身上的衣服都是濕的，明顯是身體水分大量流失，水分補充不足致熱衰竭。

其中2人熱衰竭過於嚴重，血液中肌酸肌？也偏高，甚至合併腎衰竭情形，住院後給予點滴補充，經過3天慢慢改善不適後出院返家。腎臟科醫師蘇碩凱表示，2名住院患者均分別在室內外工作，雖然知道要補充水分及運動飲料，但連著3天在高溫下工作，體力耗損及水分流失太多，來不及補充水分，而出現身體不適狀態。

(中時 )