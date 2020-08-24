屏縣府2020集團結婚選在墾丁，邀請新人一起感受國境之南的浪漫南洋風情。（林和生攝）

今年受到新冠肺炎疫情影響，打亂新人結婚規畫，趁著台灣疫情趨緩，屏東縣政府宣布將於10月17日在墾丁舉辦集團婚禮，邀請25對新人一同參加，盼將國境之南的陽光、沙灘美景，搭配婚禮浪漫氛圍，一起對外傳遞幸福。

根據統計，屏東縣結婚對數相較去年同期減少182對，不少婚宴會館業者透露，準新人原本預定的宴客日期不是取消就是延後，顯示大家對疫情還是有些擔心。

屏縣府今年集團婚禮場地，最終選定墾丁凱撒大飯店，期望為即將邁入婚姻的2人，打造碧海藍天的南洋海島婚禮，為營造熱帶風情，地點公布會場上，由薩克斯風樂手帶領準新人們緩緩步入會場，為整個活動揭開序幕。

屏東縣長潘孟安表示，集團結婚特地選在屏東好山好水的墾丁舉辦，不限屏東縣民報名，要讓全國民眾都能親自體驗墾丁之美，且地點開闊，也是適合辦理戶外婚禮的好地方，希望佳偶們能一同愛在墾丁、攜手一輩子。

主辦單位今年除了準備萬元家電大放送、婚宴下午茶、凱撒大飯店住宿券之外，更提供新娘夢幻白紗禮服一套及新秘造型服務，就是要讓準新人們完成隆重又浪漫的婚禮。

潘孟安直呼，屏東2天1夜根本玩不夠，當場加碼再贈送飯店住宿一晚，等於直接升級成3天2夜的墾丁凱撒蜜月遊，要讓新人沉浸在墾丁享受難忘幸福時刻。

(中時 )