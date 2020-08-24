威爾史密斯潛水摸鯊魚，突破自我恐懼。（Discovery提供）

好萊塢演員威爾史密斯（Will Smith）在Discovery的《威爾·史密斯會鯊魚》節目中，罕見在鏡頭前表現害怕遲疑，他分享：「我從小就怕海，有很大的原因是因為海裡有鯊魚，自從看過史蒂芬史匹柏導演的電影《大白鯊》，更加深了我的恐懼，看完連澡都不敢洗，因為害怕鯊魚會從水龍頭跑出來，這個恐懼甚至存到了我的潛意識。我記得有一次和母親談起小時後溺水、瀕臨死亡被她救起的經驗，母親很驚訝地告訴我，這件事情從未發生過，她說，每次去海邊的時候，就連讓腳指頭碰到一點點的海水我都不願意。」

威爾史密斯轉換了一下心情，堅定地說：「但在約莫10年前我回顧人生經歷，我很幸運，因為工作的關係去過很多地方、做過很多事情，得到獎項和認同，我希望在心靈精神上能有更多的突破和成長，我開始將所有害怕的事情列出，並開始克服接觸他們，海，就是其中之一。」飾演過星際警探、傳奇、拯救地球無數次的超級英雄、好萊塢巨星－威爾史密斯，其實從40歲才開始學習游泳，從小在費城長大，母親偶爾會帶著他們到亞特蘭大海邊玩，但他從來沒有喜歡過那幾趟去海邊的旅行。

在《威爾·史密斯會鯊魚》節目中，威爾史密斯首站前往澳洲大堡礁蜥蜴島，第一次潛水的他在下水面前對鏡頭居然緊張到口吃，上岸後雖然搞不清楚是因為冷風還是緊張，全身直打囉嗦發白喊冷，但有了第一次與海和鯊魚近距離的接觸多了一點信心；第2站巴哈馬的鯊魚海溝，在資深的潛水教練Stuart Cove指導下，以及在家人和鯊魚襲擊倖存者保羅德格爾德的協助，他努力克服內心恐懼，躍下一群聚集了一群鯊魚的海域中。

在巴哈馬他對海有了更深刻的體驗：「我開始意識到恐懼有多毒；它剝奪了您享受生活的能力。上帝把人生中最偉大的事情擺在了您最大的恐懼的另一端。」 這位51歲的動物巨星，全力以赴面對海洋中擁有各種獵殺技能的虎鯨，不只獲得許多人生寶貴經驗也克服了內心一生最大的恐懼。更多精采內容在Discovery頻道全新《鯊魚週》8月24日至28日每晚8點播出。

(中時 )