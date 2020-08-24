法國巴黎聖日耳曼隊，在歐冠決賽1球落敗，隊史依舊與大耳朵盃無緣，對球迷來說，這滋味太過憤怒苦澀。儘管巴黎被認定為新冠肺炎疫情嚴峻的「紅區」，但終場哨聲一響，滿肚子怨氣沒處發洩的大巴黎球迷，幾乎沒戴口罩就湧上香榭大道鬧事，與鎮暴警察發生衝突，最後有150人被捕。

這群鬧事球迷縱火焚燒路邊汽車，以鞭炮和信號彈攻擊警察，趁亂打劫店家、拋擲各種雜物，鎮暴警察則祭出催淚瓦斯反擊。聚集在大巴黎隊位於城西主場外的一群球迷，在與警方爆發衝突後，也遭鎮暴警察以催淚瓦斯驅散。

內政部長達爾馬寧在推特譴責球迷暴動為「某些犯罪者的野蠻行徑」，他表示，有16名執法人員受傷，12家商店遭攻擊，另外有15部車輛毀損。

警方表示，針對不守規定、在特定區域未戴口罩的球迷，發出404次口頭警告，另外鎮暴警察也衝進香榭大道附近的一處酒吧，把沒戴口罩也未保持社交距離的消費者，全部趕出屋外。

(中時 )