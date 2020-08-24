堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》新篇章穩居今年度日劇冠軍，第六集依舊維持超高收視，開出24.3％平均收視率，「黑崎娘娘」和半澤直樹再度碰頭、互飆「顏藝」，堪稱本集最大亮點，客串演出的聲優男神宮野真守雖戲份不多，但一幕他歪嘴邪笑的模樣則被網友瘋截圖，和前輩們尬「顏藝」話題度不輸人，更一度衝上推特熱搜，也是本集看點之一。

第六集中最大亮點是，片岡愛之助飾演的金融廳檢察官「黑崎娘娘」黑崎駿一，再度與半澤直樹正面交鋒。兩人在東京中央銀行意外碰面，半澤一看到黑崎就驚訝地瞪大雙眼，反而是黑崎認出半澤時難掩興奮，立刻走近對方、直呼：「你在這裡啊！你因為電腦雜伎集團收購事件回到這裡，我也一是樣，我又充滿鬥志了！」還「啾咪」拋媚眼給半澤，讓半澤露出頭痛不已的表情，曖昧又滑稽的互動，讓觀眾忍不住爆笑，直說「這根本是在調情吧」、「半澤表情彷彿是見到難纏舊情人」。

《半澤直樹》不僅揭露工作醜陋現實面讓人有共鳴，職場復仇記更令觀眾看得大快人心，原著作者池井戶潤近來受訪時，大讚堺雅人傳神演技功不可沒，還表示：「說出來或許難以置信，在伊與田英德製作人給我角色名單之前，我就認為堺雅人是飾演半澤直樹的最佳人選，沒想到結果竟心想事成，這樣的巧合是很少見的。」指堺雅人演出半澤直樹簡直是命中注定。

池井戶潤也說，與其形容《半澤直樹》是寫實的人性電視劇，不如說是「武打戲劇」，職場角力過招就如同刀劍交鋒，「《半澤直樹》可以說是上班族版的俠客電影。」談到「半澤直樹」這一人物形象是否過於理想化，他認為：「我一直覺得半澤直樹並不是模範生，他也有壞脾氣，也對他人抱有惡意，並不是完全忠心不二，但他重視友情，性格讓人恨不起來，他就是上班族世界的『超級英雄』。」

另外，「大和田」香川照之昨晚也在推特搶先宣告第七集是「神回降臨」，預告下週劇情將掀起新一波精彩高潮，請觀眾務必鎖定。該劇第二季friDay影音全網首播；第一季也全劇上架。

(中時 )