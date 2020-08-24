財政部關務署24日表示，第二波關稅機動降稅措施至26日截止，經跨部會溝通後，考慮到國際酒精原料成本居高不下，因此財政部將酒精原料關稅減半措施再延長3個月至今年11月26日，稅率維持10％，以緩解酒精原料上漲壓力。

我國因應新冠肺炎疫情，財政部自今年2月27日宣布機動調降關稅措施，第一波是將消毒酒精關稅由20％降至10％，口罩關稅由7.5％降至免稅，期限為3個月。

財政部在5月26日採取第二波機動調降關稅措施，維持消毒酒精關稅減半課徵，因為當時國際都在搶消毒酒精，其原料出現缺口、價格上漲，財政部透過降稅適度減輕消毒酒精業者負擔。但口罩關稅自第二波起從免稅改為課徵7.5％關稅，因口罩的國際熔噴不織布降價幅度大，較無降稅需求。

而財政部自8月啟動第三波機動調降關稅措施，同樣維持消毒酒精關稅減半課徵政策，口罩關稅仍維持7.5％，關鍵就在於酒精原料成本未見價跌，國際熔噴不織布則持續下降。

(工商 )