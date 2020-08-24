資誠（PwC）聯合會計師事務所舉辦資誠50周年「您分享我捐款」社群愛心活動，日前舉辦捐贈儀式，正式捐出206萬元給聯合勸募協會，作為偏鄉學童的數位發展基金，協助偏鄉地區學童強化數位能力。

資誠自今年7月中舉辦「您分享我捐款」社群愛心活動，在7月15日至7月22日之間，只要分享資誠Facebook活動貼文一次或於資誠IG貼文按愛心一次，資誠便捐出新台幣100元給偏鄉學童數位學習用途，以降低城鄉數位差距，最後資誠Facebook活動貼文累計共獲得2,622次分享、IG貼文共獲得17,978個愛心，合計共有2.06萬個分享與愛心，因此資誠捐出206萬元。

資誠（PwC）聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，在數位化的世界中，每個人都應該能夠生活、學習、工作並參與其中，尤其數位能力是未來職場不可或缺的關鍵力之一，資誠希望透過這次捐贈活動，盡可能讓偏遠地區的孩子們有機會提升數位能力，幫助台灣未來的種子發芽，為台灣的勞動力數位轉型貢獻力量。

周建宏指出，未來資誠將持續強化數位轉型，成為推動數位化的專業服務機構，讓每一位員工具備足夠的數位知識、技能和經驗，成為有價值的成員，跟得上時代轉變的腳步，參與未來的經濟和社會發展。期望透過自身數位化的轉變，將現有的服務優化，增進效率、強化品質，為客戶帶來有溫度的數位體驗。

(工商 )