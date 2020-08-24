淘寶台灣24日遭經濟部開鍘，英商克雷達去年10月在台灣開設淘寶台灣網購平台，經濟部投審會質疑，其背後的阿里巴巴集團對於該公司有實質控制能力，已違反兩岸條例規定。投審會24日下令，限6個月內要淘寶台灣撤資或改正。

對此，淘寶台灣發出聲明指出，對於經濟部的最新決議，目前尚未收到正式函文通知，僅從媒體得知最新裁決。將盡快與主管機關討論，同時也將配合政府要求，並以保障商家、消費者的權益為第一優先考量。

淘寶台灣於去年10月開站，而為避開法令對於陸資的限制，淘寶台灣是由阿里巴巴集團透過品牌授權英商克雷達投資台灣分公司營運，其中包括商城的B2C模式以及個人賣家的C2C模式。淘寶台灣表示，阿里巴巴從一開始持股就不到三成，其他股東則來自不同國籍。

對於經濟部投審會的要求，淘寶台灣表示，目前尚未收到政府的正式函文，現在要單方面提出改善的方法恐怕是做白工，接下來第一步將會盡快與主管機關溝通，並針對投審會提出股權結構、技術授權、資安疑慮3大點儘速改正。

(工商 )