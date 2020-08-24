台大公衛學院和彰化縣衛生局攜手萬人血清抗體檢測期中報告臨時取消，掀起揣測，各界都期待看結果，公衛醫業也認為怎麼判讀是專業領域，但全球30個都在做，台灣也應該累計資料。事實上不只台大公衛學院做，勞動部今年也委託彰化縣衛生局進行針對外籍移工進行血清抗體調查，標案名稱是「新型冠狀病毒抗體及其他項目檢測委託服務案」，目標要採樣800份。

這次計畫是勞動部委託彰化縣衛生局，預算216萬元，包含3個部分，第1項是勞動部勞動力發展署補助辦理「109年移工新冠肺炎狀況分析研究」外勞移工新冠肺炎血清抗體檢驗含試劑費；第2項為疾管署及哈佛大學「卡介苗用於預防老人武漢肺炎重症之隨機對照試驗」血液常規及生化免疫試驗檢驗含試劑費 ；第3項是武漢肺炎血清抗體電化學免疫分析法委託操作檢驗費。

勞動部今天也證實確實委託彰化縣辦理，彰化縣衛生局6月招標，第一次只有信品醫事檢驗所投標，只有1家投標，未達3家，所以流標；第二次同樣只有信品醫事檢驗所來投標，依照採購法48條規定不受3家限制，正常開標，最後品信醫事檢驗所得標。

彰化縣衛生局表示，當時為了配合外籍移工和BCG計畫時程及進度，簽辦採購標案時，先由縣府預算經費支應，後續經費俟勞動部勞動力發展署及疾管署與哈佛大學「卡介苗用於預防老人新冠肺炎重症之隨機對照試驗」計畫補助經費核撥後，再由補助計畫支應。

執行對象包括新進移工，或是現行移工返國後再入境，計畫抽樣採檢800人，案子已經標出，但據了解，信品醫事檢驗所還沒開始作業。

(中時 )