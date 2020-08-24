61歲香港男星艾威（徐威信）出道多年，曾演過《大時代》、《新紮師兄》、《來生不做香港人》等電視劇，在許多港劇擔任綠葉角色，他和圈外妻子結婚18年，在對方生病時，還砸大錢替她醫病，感情看似穩定，未料近日驚傳兩人婚姻觸礁，目前分居中。

艾威2002年和圈外人太太Lisa結婚，妻子2014年被發現子宮位置有腫瘤，艾威不昔砸百萬港幣（約379萬台幣）替對方治病，不只花光積蓄，他甚至捐肝救妻，未料兩人共度患難後，現卻傳出18年婚變。而據《東網》報導，艾威被問到離婚一事，他就坦言：「當同一個問題反覆爭執千百次仍沒有結果，就只能跳到最後一步」，認了婚變。

艾威認了和圈外妻子結束18年婚姻。（圖／翻攝自東網）

據悉，艾威和Lisa婚後並無子女，只有兩年前他們一起收養的狗狗Sashimi，艾威把Sashimi當作兒子疼愛，但被發現他幾個月前賣掉夫妻位在西貢的愛巢，獨自帶著愛犬搬新家，而Lisa也搬到港島居住；他們的共同朋友也透露艾威夫妻倆已經大半年沒一起出席聚會，艾威則憔悴表示兩人分開是因為看法不同、作法也不一樣，雖然曾努力挽救過，但可惜仍事與願違。

(中時新聞網)