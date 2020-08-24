驅魔也是可以很療癒的！韓劇《非常校護檔案》邀請氣質女星鄭裕美與「南朋友」南柱赫主演。鄭裕美能看見別人看不見的「果凍」，為了拯救美麗的世界與南柱赫攜手打怪，南柱赫一身正能量為鄭裕美幸福充電，可望繼蘇志燮之後成為新一代浪漫「防空洞」保護所愛，顛覆觀眾對驅魔的刻板印象。

不同於之前感性堅強的形象，這次鄭裕美所挑戰的角色十分獨特，儘管正職是校護教師，可是在學生看來，她的獨特驅魔動作卻顯得奇怪，讓人匪夷所思，鄭裕美對此感性表示，安恩英其實是得偷偷地幫助別人，讓她一開始對這個角色有點心疼，被別人覺得很奇怪也不在意，不過在演戲的過程中，反而感到自己因為此角色而得到很多安慰與力量，希望也能將這樣的感受帶給觀眾。而被新鮮的題材給吸引的南柱赫也透露，對於劇中的「靈幻果凍」十分好奇，飾演的漢文老師對自己來說也是充滿魅力的角色，與安恩英一起面對、解決的事件都非常有趣。

鄭裕美飾演校護老師安恩英。（Netflix提供）

在《非常校護檔案》最新曝光的預告片中，鄭裕美穿著醫師白袍，手上卻拿著玩具劍與BB槍來消滅別人都看不見的「靈幻果凍」，而穿著樸素卻不失帥氣的南柱赫則成為了驅魔醫師鄭裕美的最強能量來源，只要握住他的手，鄭即可獲得強大驅魔能力，被網友們看好會是繼蘇志燮招牌「防空洞」歐巴的接班人；而新穎的題材，形象落差極大卻不失萌感的對比，也深深吸引粉絲們的心。該劇9月25日下午3點於Netflix上線。

(中時 )