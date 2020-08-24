由《會計師》製作團隊打造年度最強犯罪動作電影《倒數反擊》，「地表最強老爸」連恩尼遜繼《酷寒殺手》後再獻超狂俐落身手，這次他不僅變身拆彈專家，還成了一名偷天大盜，神不知鬼不覺地盜取了900 萬美金鉅款，直到愛上一名女子後，決心向警方自首來換取自由。

不料，負責調查的兩名 FBI 探員，卻為了私吞這筆鉅款而不惜殺害FBI高官並嫁禍予他，心愛的女友也因此身陷險境。精彩的黑白對峙不僅讓連恩尼遜深深著迷，他更是拍胸保證說：「我相信這部片肯定能讓觀眾們樂在其中，徹底享受93分鐘的娛樂快感！」

在24日發布的正式預告之中，可見許多精彩火爆的動作場面，其中包括槍戰、爆炸、飛車追逐，尤其當最後連恩尼遜拿著電話怒嗆黑警：「我會找到你！」，簡直神還原《即刻救援》中的經典台詞，讓全球影迷看得熱血沸騰，激動留言：「當連恩尼遜說出『我會找到你』，那你最好開始買保險了！」電影將於10月8日搶先全美在台上映。

(中時 )