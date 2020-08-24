全球最慘首例！日前香港出現一名男子自西班牙返回香港後，確診新冠肺炎，由於該名男子在3月底時曾染新冠肺炎，4月中康復，但如今又再度確診，香港大學研究團隊證實，這名男子第2次感染的病毒株基因排序明顯不同，是全球首宗二次感染的病例。

根據《香港01》報導，一名33歲從事IT業的男子，自西班牙旅遊返回香港後被檢測出新冠病毒陽性，港大微生物學系講座教授袁國勇與其研究團隊發現，這名男子在首次感染與二次感染中的病毒株基因順序明顯不同，證實這是全球首例新冠肺炎患者，在康復之後受到了二次感染，而非「復陽」案例。

研究團隊指出，這名患者說明了，即使康復也有可能再次感染病毒，雖然透過自然感染獲得免疫力，但新冠肺炎的病毒仍可能像其他一般感冒的冠狀病毒一樣，持續在全球人群裡存在。由於免疫力可能只會維持一段時間，因此受過感染的康復者也應該考慮接種疫苗。

(中時新聞網)