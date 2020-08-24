週一，在大陸創業板登陸的新股在上市首日股價飆升。週一是相關新規生效後的第一個交易日，根據修改後的規定，創業板新股在上市的頭五個交易日不設漲跌幅限制。

週一，一家醫療器械製造商在大陸創業板(ChiNext)首日交易中飆升了2932%，這是根據新規取消新股每日價格限制的大量新股上市交易中的一例。

18家公司首次在所謂的基於註冊的首次公開發行(IPO)下上市，截至收盤時平均上漲212%。

此前，創業板指數一度下跌1.5%，但最終收盤上漲2%。交銀國際(Bocom International)首席策略師洪灝表示:「許多人曾預計，根據新的交易規則，股市會大幅下挫。」「與歷史上的波動相比，這種波動是正常的。」

截至週一午盤，所有18支創業板新股均強勁上漲。萬得(Wind)的數據顯示，在這18支新股中，有10支較首次公開募股(IPO)價格上漲了一倍以上。汽車線纜供應商寧波卡倍億電氣技術股份有限公司(Ningbo KBE Electrical Technology)股價飆升逾五倍，康泰醫學系統（秦皇島）股份有限公司(Contec Medical Systems)股價上漲了逾四倍。

這18支新股根據近期實施的註冊制完成了IPO。註冊制目前只適用於深圳證券交易所的創業板和上海證券交易所的科創板。

根據週一生效的新規，創業板股票上市頭五個交易日不設漲跌幅限制，之後每日漲跌幅限制由之前的10%放寬至20%。而在上交所和深交所主板市場，新股上市五日後，仍將受到10%的單日漲跌幅限制。

這些新規是大陸政府振興國內資本市場總體計劃的一部分。

平安證券說，交易規則的放寬可能會加速市場為股票定價的過程，進而可能在短期內引發大幅波動。該券商補充稱，長期來看，放鬆交易限制可能有助於引導資金流向領先企業，並淘汰表現不佳的公司。

IPO註冊制首先在科創板推出，通常可以縮短IPO時間。在該制度下，負責審查企業上市申請的是交易所運營商，而非股市監管機構大陸證監會。

上海和深圳證交所主板市場的上市審批仍由證監會負責。這兩個市場是大陸市值最大的股票市場。

這些改革是大陸政府努力使其資本市場自由化的重要一步，當局將希望順利實施1.3兆美元的創業板改革。對新股的需求可能會從現有股票中吸走資金。在今年上證綜指飆升近50%之後，現有股票看起來已經很貴了。根據未來12個月的預期收益，創業板的市盈率接近38倍，而滬深300指數的比益比為14倍。該指數較7月份的峰值下降了約7%。

北京瑞森資本管理公司的基金經理姜良清表示:「毫無疑問，在新規實施後，我們將看到創業板市場出現更大的波動，尤其是考慮到該市場在今年大幅上漲後最近面臨的壓力。」「如果新股繼續以較快的速度湧入市場，將給估值已經很高的現有股票帶來壓力。」

數據顯示，這些新公司在創業板上市總共籌集了人民幣200億元(約合29億美元)，零售需求比供應高出約5700倍。

這些改革將成為一個試驗場，檢驗北京方面能否在不引發市場失控的情況下放鬆對市場的嚴格控制。

「這是一個重大的里程碑，因為它表明，自去年以來，改革已進入大陸資本市場的核心領域，」姜說。該市場的規定相對寬鬆。去年，投資者對該公司的開張歡欣鼓舞，在第一個交易日，所有股票的平均漲幅達到140%。

(中時新聞網)