電商平台創業家兄弟（8477）看行動購物商機持續成長，日前正式啟動生活市集App生態圈的建構，積極攜手銀行業等各界夥伴進行策略聯盟、擴大行動端布局；隨著電商下半年旺季到來，旗下生活市集再宣布與Global Mall環球購物中心跨界合作，透過跨平台通路串聯、創造互利共好，為下半年電商旺季佈局新商機。

創業家兄弟表示，24日起精選生活市集站上超過百樣人氣超值商品，囊括民生日用品、家電設備、家事清潔品、雨季必備及收納用品等熱門品類，正式進駐至環球購物中心App首頁的生活市集專屬購物頁，發揮異業合作的縱效，為業績添動能。

創業家兄弟表示，公司自2013年即開始佈局行動購物App，並持續強化消費者使用體驗，帶動整體行動端業績已達8成。而此次與環球購物中心App合作，搭配旗下生活市集全站不限金額通通免運費的優惠，不僅希望擴大服務更多元的消費族群、刺激新客流量，進而帶動該App 35萬用戶的消費力道，更為行動網購的服務版圖再下一城。

(工商 )