上週美歐亞經濟數據持續好轉、美經濟重返擴張、重量級消費企業及晶片大廠財報優於預期、中美科技戰緊張情勢升溫等多空夾雜下，全球股市漲跌互見，富達投信表示，整體股票型基金出現賣超35億美元，其中又以美股型基金大量流出逾78億美元最多，其他新興市股基金多買超。

在各產業股中，富達投信指出，以消費類股買超近5億美元居冠，創5周以來最大買超。全球科技類股買超4.75億美元次之。

富達投信說，美股重返經濟擴張，然因美股估值偏高，使美股基金出現賣超，資金轉向風險分散的全球股票型基金，使全球股票基金上周大買43.2億美元，連續8周買超且創下今年2月13日以來最大買超。另外，在亞股中，印度股市買超居新興亞洲之冠。

至於整體債券基金則出現連19買，買超依然維持在百億美元以上。富達投信表示，其中仍以公司債買超居冠，亞洲高收益債連續21周淨流入、亞債連續10周買超、新興市場美元債買超連續7周買超。

(工商 )