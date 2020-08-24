今年夏天南山高中參加了3個盃賽，繼王輝盃、金城盃獲得亞軍，今天在花蓮第17屆菁英盃全國籃球錦標賽擊退能仁家商，再度獲得挑戰冠軍的機會，連三個盃賽至少有亞軍進帳。

南山高中今天在菁英盃以85比73氣走108學年HBL男子組冠軍能仁家商，賽後教頭許時清點出球隊優缺點，「球隊陣中大約有4名球員來自花東地區，原住民個性比較活潑，也讓球隊氛圍輕鬆不少，但有些轉換快攻、處理球細節還待加強，特別是發生19次失誤，明天決賽提醒球員要穩住，希望有好的結局。」

這場比賽許時清也讓身高194公分的吳志鍇看管能仁「坦克」史魯齊，吳志鍇雖然身高較高，但體重比史魯齊輕了超過20公斤，扛起來還是讓他大呼吃不消，「真的很累，不過就犧牲我吧！讓我來負責防守他。」

上季HBL新人球季就打出成績的宋昕澔，聯賽結束後因為左腳踝骨頭擠壓不適，休息了約兩個月，6月才回到球隊，努力要跟上大家腳步，在場上力求做好該做的工作，進攻上不要怕不進、要勇於出手。

(中時 )