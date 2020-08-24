老公崎步道步道，環境清幽，適合情侶慢行。（林口區公所提供／許家寧新北傳真）

林口舊街以中正路為中心，散發濃厚的復古氛圍，美食一應俱全。（林口區公所提供／許家寧新北傳真）

林口區公所聯名襪子工廠，七夕結合轄內6處必遊景點和針織襪體驗，讓情侶感情加溫。（林口區公所提供／許家寧新北傳真）

台灣襪子的故鄉常認為是彰化，其實早在1936年全台第一家襪子工廠「吳福洋針織」設於林口為台灣本土襪濫觴，今年七夕前夕林口區公所首度與老工廠聯名合作，推出老公崎步道等浪漫約會景點，搭配針織雙情侶襪活動，讓情侶越走感情更綿密。

創立於日據時代的吳福洋針織為台灣第一家襪子工廠，林口區公所為振興在地經濟，與吳福洋襪子觀光工廠聯名，結合林口6處必遊約會景點，並推出專屬林口的襪子伴手禮，情侶還可以至襪子工廠，親自體驗針織雙情侶襪，讓感情加溫。

區長藍品畯指出，林口仁愛路觀景台為小資約會首選，擁有寬廣視野及無光害的絕佳視野，可清楚看到日落和台北101夜間霓紅閃爍，越夜越美麗！而老公崎步道，步道入口為高架木棧步道，環境清幽且坡度不大，適合健行新手情侶相扶持健行。

本次聯名的品牌故事館為台灣第一家襪子工廠，透過古文物來訴說四代以來的創業經營故事，情侶可以親自織雙情侶襪，看到就有好心情，另小熊公園與樂活公園等特色公園，也適合所有大小朋友共同探險！飢腸轆轆到林口舊街各項美食也一應俱全。

林口區公所表示，本次藉由公所粉絲專頁推出留言抽情侶襪活動，活動開跑短短3天即有近2萬人次觸及，引起廣泛討論，即日起至31日期間，按讚並在貼文下方留言今年七夕想與你同行，景點加tag 1位好友，就有機會抽到卡哇伊的襪子。

(中時 )