劉詩詩是演藝圈著名的氣質美女，儘管她在去年4月生下兒子，依舊無損劉詩詩的仙氣，已全面復工的劉詩詩日前以一身粉色長裙出席代言活動，但卻有民眾當著她的面喊「劉亦菲好美」，不過劉詩詩則是保持鎮定完成拍攝工作，大器舉動獲得好評。

33歲劉詩詩產後狀態極佳、身材火速恢復，剛拍完電視劇的她，近期成為各活動爭相邀請的寵兒，劉詩詩日前就身穿一襲淡粉色長洋裝出席代言活動，服裝的優雅設計更顯劉詩詩的氣質與纖細身材。

劉詩詩產後狀態極佳、身材火速恢復，好身材看不出她已升格當人母。（圖／本報系資料照片）

不過活動中卻出現小插曲，有民眾當劉詩詩的面喊「劉亦菲好美啊」，身旁的人還嘻笑附和說：「你怕不怕被打啊」，整段過程全被錄影下來並PO上網，也引發微博博主批：「喊劉亦菲是故意的吧」，網友也直呼：「太不尊重人」、「把沒素質當開玩笑」、「沒必要吧」。

其實劉詩詩和劉亦菲都是著名的氣質女神，雙姝沒有合作過，也鮮少同框，但這回劉詩詩卻遭民眾喊成劉亦菲，而劉詩詩依舊保持鎮定完成拍攝工作，大器舉動獲得好評，女神展現高EQ也讓網友都服了。

(中時新聞網)