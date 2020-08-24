網路上流傳時代力量前主席黃國昌痛批苗栗縣議員曾玟學的錄音檔，而曾玟學也已宣布退黨，雖然黃國昌在臉書上強調錄音是遭惡意剪接，不過，近期時代力量爆出走潮，現在全台議員席次僅剩下12人。對此，桃園市議員王浩宇則是在臉書「說實話」，他認為時代力量這段時間確實重傷，但民眾黨支持度反而略有上升。

針對錄音檔，黃國昌在臉書說，居然有部分人士，惡意剪接不同時點與脈絡的私下聊天錄音，透過斷章取義的方式，進行扭曲中傷，相當厭惡這類的匿名放話，不願隨之起舞，然而，知道曾玟學因此宣布退黨的消息，十分錯愕，老實說，心裡很難過，過去這幾年，一直盡自己最大的力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同的理想與目標，已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過。

然而此風波未平息，王浩宇則是直言，時代力量這段時間確實重傷，但民眾黨支持度不但沒有受到影響，反而略有上升。

而王浩宇貼文曝光後，有網友則是留言寫下，「台灣永遠有一群人，因為對兩大黨都不滿，所以對第三黨有期待（不見得一定支持，只是個發洩的出口）」、「因為分流啊，看來是阿北下的一盤棋XXDD」、「票投出來才算」。

(中時新聞網)