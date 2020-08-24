林奕宏（中）媒合中正大學傳播學系副教授管中祥（右）所主持的「重構大學路」團隊到豐收社區。（張毓翎攝）

林奕宏向長輩說的「兔子爺爺找眼鏡」故事，融入長照、失智症宣導。（張毓翎攝）

「紙芝居」是以前日本盛行，透過圖片展示和表演的一種說故事形式，嘉義在地青年林奕宏念書時，因一門通識課，開啟他對紙芝居表演的興趣。近日他與中正大學「重構大學路」團隊合作，24日到嘉義縣民雄鄉豐收社區為長輩展演，他藉由社工背景，將故事融入長照、失智症宣導，中間還穿插直笛演奏與互動問答，現場長輩聽得津津有味。

畢業於南華大學應用社會學系的林奕宏，大三上教授黃美智的「繪本與多元文化」通識課，了解何謂紙芝居。林奕宏說，1920、1930年代的日本，當時商人運用紙芝居講故事，吸引小朋友買糖果的一個道具，隨故事情節進展，抽換圖片。這次向長輩說的「兔子爺爺找眼鏡」故事，繪畫、腳本分別由他同學吳庭瑋及邱仲緯創作，他負責展開指導。

其中最特別的是，林奕宏配合不同橋段，拿著直笛演奏莫札特的《魔笛》、卓別林電影裡的配樂或韋瓦第的協奏曲。他笑說，直笛與紙芝居的結合算是誤打誤撞，剛接觸紙芝居時，單純覺得說故事可能很無趣，便加入一些音樂橋段，補足表演時間，後來發現效果不錯，觀眾聽到音樂聲，眼睛瞬間亮起，注意力也會變更集中，還能帶動現場氣氛。

日前林奕宏也跟著新港文教基金會行動圖書館走入偏鄉，用紙芝居跟長輩分享故事。這次媒合中正大學傳播學系副教授管中祥所主持的「重構大學路」團隊到豐收社區，管中祥表示，團隊近年收集許多民雄老照片，上個月在國家廣播文物館展出，近日邀集在地長輩分享過去往事，之後將與林奕宏合作，利用這些文史資料，構築全新的故事，發揮文化價值。

(中時 )