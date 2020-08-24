《屍速列車2：感染半島》在台上映後，累積票房已達3.52億，主演姜棟元也特地全程以英文錄製影片向台灣觀眾表達謝意，他表示：「大家好！我是姜棟元，很高興能向台灣觀眾問好！聽說《屍速列車：感染半島》票房在台灣創下佳績，在台灣連續四週票房冠軍，目前成為台灣今年票房最高的電影作品。很感謝台灣觀眾們的支持，希望在台灣的大家能健康平安，繼續到戲院享受《屍速列車：感染半島》，謝謝大家！」

姜棟元透露起初收到《屍速列車2》邀演時，覺得壓力有點大，他甚至說：「原本想說延尚昊導演應該要和《屍速列車》的演員們一起繼續合作續集，但看了電影後才發現幾乎所有角色都死了。」姜棟元在看過《屍速列車2》劇本後，發現故事內容和前作不太一樣，雖然會有負擔但覺得很值得挑戰，而他在劇中的精彩表現也令觀眾印象深刻。

另外，韓國片商也於近日釋出演員們的親筆訊息照，感謝觀眾們的支持。李貞賢表示：「親愛的觀眾們，非常感謝大家在這艱困時期給予《屍速列車2：感染半島》這麼多的愛，之後也請繼續支持《屍速列車2》！」李蕊則說：「非常感謝大家喜愛《屍速列車2：感染半島》！請多多指教！」

繼前作《屍速列車》後，《屍速列車2：感染半島》也在世界掀起觀影熱潮，據消息指出延尚昊導演目前預計製作《屍速列車2：感染半島》的前傳動畫，故事時間背景落在《屍速列車》與《屍速列車2》之間，延尚昊導演表示：「我們正在討論製作一部有關631部隊與『敏晶』之間的故事，我希望可以透過動畫屏除一些限制，讓這個故事進一步擴張。」

(中時 )