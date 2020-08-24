米其林指南今日公布《台北台中米其林指南 2020》完整名單，連同必比登推介，共有台北170個店家及台中56個店家入選。而君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」維持三星，也是目前台灣唯一一家三星餐廳！去年首次獲得一星的logy，今年晉升為二星；國賓飯店地下一樓的A Cut，今年由餐盤推薦晉升為一星。

「2018年，台北米其林指南首次發佈。今年，我們的評審員決定分享他們在台中最愛的店家。台中有著才華洋溢的大廚們，餐飲環境蓬勃而多元。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec說，「評審員發掘出很多隱藏的珍寶，與台北充滿活力、年年精進的入選餐廳們一起，透過指南，向世界呈現出台灣美食的美好。」

去年首次獲得一星的logy，今年晉升為二星，扎實的西餐背景訓練下，主廚田原諒悟盡情探索亞洲風味的組合，開幕以來，他每兩個月更換一次菜單，充滿飽滿的創作力。在2020 年名單中，台北共有6間米其林二星餐廳，包括 RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓，都維持二星。

位於國賓飯店地下一樓的A Cut，今年由餐盤推薦晉升為一星。富有經驗的主廚細心處理來自美國與澳洲的優質牛肉，前菜與甜點每季更換，就算是常客也時有驚喜。

台北另外有兩家餐廳新入選一星。位於MVSA 慕舍酒店的渥達尼斯磨坊（Molino de Urdaniz）是西班牙米其林二星餐廳 El Molino de Urdaniz 首間海外分店。兩位主廚於西班牙受訓，晚間提供12道菜的賞味菜單，不論陸上或海上鮮味，都精巧細膩。

另一間入選的是同樣位於中山區，開業已經10年的明壽司（Sushi Akira）。店內提供江戶前風格的壽司，採用一致比例的紅醋和白醋製作醋飯，並細心適度熟成魚材。2018年店內重新裝潢，但料理特色與美味，卻始終如一。在《台北台中米其林指南 2020》中，台北共入選了19間米其林一星餐廳。

而君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」維持三星，也是目前台灣唯一一家三星餐廳。在《台北台中米其林指南 2020》中，台北共有26間星級餐廳入選。

除了四家新獲得星級的餐廳，台北另有18家餐廳新入選餐盤推薦，從時尚歐陸菜（Anima、The Tavernist、Ulv、Yoru）、泰國菜（Baan）、創新菜（Chateau Zoe）、東南亞菜（Chope Chope Eatery）、時尚法國菜（Mirawan、巴黎廳 1930 x 高山英紀）、義大利菜（Pasti Trattoria）、滬菜（申浦尚宴）、日本菜（壽司芳）、鐵板燒（鐵板教父謝樂觀、The Ukai、讚）、壽司（鮨增田、鮨翁）到燒烤（梵）各式料理與風格入選，顯現台北來自各地的人才匯聚，餐飲景致多元而精彩。

除了星級餐廳、必比登推介以及餐盤推薦餐廳外，《台北台中米其林指南 2020》另涵蓋了11家從饒河、寧夏、臨江街到景美等夜市的街頭小吃店家。

《台北台中米其林指南 2020》兩週前也公布了必比登推介名單，台北共有54個店家入選，這些均提供「物有所值」的美食。在台北與台中，這意味著客人能以1,000元台幣以下的價位（不含飲料），吃到三道優質的料理。

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