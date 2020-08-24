智慧餐飲科技業者iCHEF表示，因應不斷成長的業務，將再擴大徵才，預計讓團隊規模翻倍成長。iCHEF表示，疫情期間仍然維持獲利成長，近日餐廳數已正式突破7,000家，據點遍及台灣、香港、新加坡和馬來西亞。

此次重點招募職位包含iOS工程師、前端工程師、後端工程師、QE工程師、以及全台的地推業務夥伴等，期望延攬各領域人才，強化公司營運能量，助力台灣百萬餐飲產業轉型，一起打造由台灣而生的「世界級的軟體公司」。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，iCHEF的7,000家客戶遍及全台及離島各個角落，在疫情影響之下，仍維持穩健營運，業績不減反增，所有市場都維持成長。iCHEF在逆勢中加倍投資人才，持續擴增團隊以提升服務能量與品質，期望邀請各界好手一起學習成長。

iCHEF表示，本次擴大徵才的主力來自iCHEF工程團隊。iCHEF工程團隊面臨來自全球超過7,000家餐廳使用者的高強度環境，必須不斷面臨餐廳的高峰壓力測試及挑戰，力求即時回饋調整，追求最佳品質。工程團隊在此波招募過後，規模將超過全公司三成的人數，做為iCHEF成為「世界級的軟體公司」的穩定根基。

(工商 )