劉品言近日錄TVBS《地球黃金線》，她18歲拿到駕照後開過不少車款，開車技術好，讓家人朋友都喜歡坐她車，但每次開休旅就覺得自己像Uber司機，所以Porsche 718 Spyder雙門跑車就是她的夢幻車款，可享有自己的私人空間。她正義感十足，在路上看見危及他人生命安全的危險駕駛，有時會直接搖下車窗罵人，有次亂鑽車陣的機車撞到愛車後照鏡，竟直接開走沒表歉意，她立刻追上對方，搖下車窗向騎士理論，「夏于喬當時坐副駕，很熟悉我駕駛風格，一發覺我要搖車窗，她立刻用雙手摀住臉」。

劉品言的家人都愛車，技術更屬專業車手等級，從小她跟在父兄背後接觸汽車機械原理，耳濡目染非常多開車技巧，「我小時候是黑手的概念，幫他們拿板手、換機油，這些都充斥在我童年」，也因這種經歷，她歷任男友開車技術都不差，「不會開車的男人，不會是我的男友」。她坦承自己在安全前提下，熱愛追逐自由和速度，男友信賴她技術，甚至會將愛車交給她做一系列性能測試。

蘇宗怡夫妻都愛車，兩人有聊不完的話題。（TVBS提供）

明天是七夕，蘇宗怡早訂好餐廳，計畫帶老公、小孩和爸媽一起約會吃飯，她甜蜜表示：「這裡面有我3個情人，爸爸、老公還有兒子。」她認為夫妻相處應愛其所愛，而非只是投其所好，「兩人剛開始認識，投其所好較易贏得對方歡心，但愛其所愛才能長久」，車子在她生命裡就是奇妙緣分，原本是因老公愛車，她也支持，後來因緣際會開始主持汽車節目，讓兩人永遠有聊不完的話題。

(中時 )