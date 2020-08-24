大安區農會榮獲「溯源餐廳評鑑」最高3顆星殊榮。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

第五屆星級溯源餐廳評鑑日前在台北舉行頒獎典禮，台中市大安區農會今年更上一層樓，榮獲「溯源綜合滷味」3顆星，以及「溯源餐廳評鑑」最高3顆星殊榮，開開心心抱回兩項最高榮譽獎座。總幹事蔡建宗表示，大安農會秉持「三安四不一堅持」品牌精神，以及「安心呷、農為您」品質承諾，讓消費族群放心採買。

第五屆星級溯源餐廳評鑑頒獎典禮18日於台北六福萬怡酒店舉行，台中市大安區農會一舉拿下兩項最高榮譽獎座，由農委會副主委陳駿季、AMOT理事長林貞親自頒發。

蔡建宗表示，大安農會從產地端生產記錄到加工食品端的採買紀錄，都能使用條碼讀掃食材及製程來源，產品透明化的讀取生產過程，讓消費族群放心採買。

「安農滷味」全系列香菇滷肉、滷紅燒肉、滷腱子肉、古早味滷豬腳、滷豬尾巴、滷豬皮、海苔芝麻純肉肉鬆等7項產品，皆全榮獲AMOT溯源食品評鑑3顆星評鑑；另高麗菜豬肉水餃、大安葱豬肉水餃、原味豬肉水餃、大安葱豬肉餡餅等皆榮獲2顆星評鑑，在溯源餐廳平台上，經AMOT第三方把關，消費者可於用餐時，藉由查詢該道餐點食材產地與餐廳間的進出貨資訊，掌握食材的源頭，不用擔心吃到過期或有用藥殘留的食材，為自己和家人的健康把關。

「星級溯源餐廳評鑑制度」鼓勵餐廳使用任一種產銷履歷食材給予1顆星，使用一項產銷履歷主食材作為主菜給予2顆星，以及達成5樣主菜以上餐點均使用產銷履歷食材特頒發3顆星獎座殊榮，來獎勵餐廳持續增加產銷履歷食材的使用量，自2018年起溯源餐廳業者採購產銷履歷食材金額更突破3億元，除了讓加入農委會產銷履歷驗證制度的農漁畜禽業者看到成果，並積極經營自己品牌外，也成功帶動國內食材從產地到餐桌溯源風氣。

大安區農會指出，飛天豬主題餐館甫一通過「溯源餐廳」驗證，即獲得溯源餐廳星級評鑑2星獎，今年更榮獲3顆星！飛天豬餐館以農民生產的產銷履歷農產品做為食材，包括豬肉、芋頭、青蔥、芋燒酎及安泉米，只要透過掃描QR code，就可掌握食材來源資訊，農會獲獎，是全體農民及農會共同努力所得的榮耀，對農民來說，也間接獲得鼓勵。

大安區農會表示，台灣農業跨領域發展協會(AMOT)自2013年即響應政策，在行政院農業委員會大力推動及支持下，積極輔導並媒合多家餐飲、產地業者使用並串接產銷履歷資訊，7年來AMOT輔導全台灣超過百家品牌，1000多家的溯源餐廳門市。

(中時 )