中信兄弟球星陳柏豪（圖前右）、萊福力（圖前左）到場力挺「唐寶寶」，盼喚起社會大眾一同支持購買基金會月餅禮盒。（張妍溱攝）

4款包括，月來月平安、月耀五福、金玉良圓，及鳳芒碧露，包裝別緻，口味佳。（張妍溱攝）

「愛不囉嗦庇護工場」每年中秋節前夕，都推出由「唐寶寶」親手包裝的月餅禮盒，但今年受疫情衝擊，訂單不如預期。24日唐氏症基金會舉行「2020中秋送愛送團圓–月來月愛你」活動，中信兄弟球星陳柏豪、萊福力到場力挺，盼社會大眾支持購買基金會月餅禮盒。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，全台服務全國3萬多個「唐寶寶」家庭，雖受疫情衝擊基金會上半年收入短少2、3成，但基金會服務不中斷，2019年早期療育服務人次逾1萬2千、台中市坪林親子館服務人次逾8萬2千人；今年推出4款中秋限定版月餅，盼銷售突破3萬盒。

林正俠指出，「唐寶寶」就業問題，除了是孩子們的夢想，也是1個家庭的希望；孩子領薪水不在於薪水多寡，對他們本身來說是一種肯定及信心培養。他也是「唐寶寶」的家長，分享第一次孩子領薪水請他吃飯，內心那種感動，無法言喻。

林正俠說，唐氏症基金會2間小作所「天生我才台中南屯站」、「天生我才台中霧峰站」，培養心智障礙者進入職場。未來規劃延伸服務點線面，期待小作所、庇護工場等身障者就業服務繼續開展，完善工作訓練管道，亟需各界投入更多資源，解決「唐寶寶」就業問題。

擔任活動公益大使的中信兄弟球星陳柏豪、萊福力也分享與唐寶寶相處的過程。陳柏豪說，「唐寶寶」可愛、努力，讓人佩服，要為他們加油。萊福力指出，他台灣朋友的小孩患有唐氏症他的奶奶自願照顧唐氏症患者，了解唐氏症家庭相當很辛苦，所以今天來幫唐氏症基金會推銷中秋月餅，盼大眾付出愛心。

「購買中秋月餅，助唐寶寶圓夢！」唐氏症基金會表示，大家購買中秋禮盒，除了送禮將滿滿的愛心傳播，每1盒禮盒售出，都讓他們離就業夢想腳步更近；4款月餅禮盒包括，月來月平安、月耀五福、金玉良圓，及鳳芒碧露，包裝別緻，口味佳。

(中時 )