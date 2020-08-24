桃園近年交通事故死傷人數不斷增加，去年比前年增加1.5萬人，今年更比前年同期多1倍，議員斥六都事故率只有10至12％，桃園卻高達20％，連續12個月冠全國，諷刺桃園市長鄭文燦高喊民調第一，但交通亂象也全國第一，「真光榮！」交通局指出，明年起針對百大事故熱點從工程面逐一改善。

議員陳萬得說，根據警政署統計，桃園6月就發生4045件車禍、死亡20人，但桃園車輛才205萬，對比台中284萬輛車才3244件、新北更多達323萬輛車才3674件，不但肇事率連續12個月全國第一，用路人受傷率也遠較其他五都多8至12％，為桃園市民「行」的安全感到憂心。

議員劉勝全也發現，去年的交通死傷事故較前年增加1萬5064人、多了37％，其中慢車交通事故增加1127件、達148.29％，今年1至5月交通事故死傷人數也較去年多1倍，不解交通局口口聲聲高喊科技執法，為何事故有增無減？

議員彭俊豪也說，今年上半年光是行人穿越道的事故就已奪走8條人命，害497人受傷，不能光告警方加強取締，交通局更該通盤檢討設施和標誌標線改善。

交通局長劉慶豐直言桃園交通環境相對複雜，街道小、物流倉儲大車多、停車人行空間不足、加上用路人道安意識薄弱，常違規釀道路風險，根據分析，今年死亡事故多為高齡者、死傷事故則多年輕人，且集中機車族。

「蜻蜓點水式改善治標不治本！」劉慶豐說，過去死亡事故都會安排道安委員會勘，今年發現受傷事故攀升，已編列1000萬，將委外調查全市百大事故熱點，分析和研擬防制方案，如增設來車警示、減速平台等，以每年100個路口的目標逐年改善，也會加強跨局處道安宣導，像是警察局9月將展開為期1個月的路口安全大執法，提醒用路人遵守交通規則、禮讓行人。

(中時 )