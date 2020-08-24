亞洲餐飲界傳奇名廚江振誠的紀錄電影《初心》上映首週末，全台三天衝出200萬票房數字，創下2020年紀錄片開票最高紀錄。23日晚還在台南舉辦盛大首映，有70年歷史的全美戲院外封街氣勢非凡、萬人空巷，江振誠與妻子Pam搭乘W123復古賓士帥氣現身踏上紅毯，現場擠滿圍觀民眾熱情尖叫歡迎。

江振誠感性表示：「能在這樣有特色、有古味的戲院放映，非常有意義，台灣有很多美好的人事物待我們發掘。很高興與在場的各位分享這部電影、分享我的『初心』，以及我的『八角哲學』處事態度，這部片記錄了我花10年完成的作品Restaurant ANDRÉ，而我的下一個10年就在這裡，在台灣！」

江振誠親切回應粉絲簽名、合照需求。（牽猴子提供）

他的餐廳RAW也繼續在台北即台中米其林指南保持二星，表示：「台灣的美食文化已經進入世界級的水平，更在亞洲美食版圖的地位提升到一個新的高度，我非常樂見也恭喜所有獲得肯定的團隊。」﻿

遠在新加坡的導演Josiah Ng黃程瀚也跨海獻上祝福，他認為《初心》能夠在台灣首映是他與團隊的一大榮耀，直說：「台灣擁有豐富文化資本，也是許多創意人士的故鄉，江振誠主廚就是其一」。

(中時 )